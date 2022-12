Polizist zerrt Klima-Aktivistin von Autobahn

Die Protestgruppe Letzte Generation hat am Montag in Deutschland wieder auf sich aufmerksam gemacht.

Aktivisten der Klimaschutzgruppe Letzte Generation haben am Montag wie angekündigt in Berlin und München ihre Blockadeaktionen fortgesetzt. Knapp zwei Wochen nach der Blockade des Berliner Flughafens haben Aktivisten in der deutschen Hauptstadt den Verkehr im Bereich des Hauptbahnhofs blockiert, in München in der Innenstadt. Ausserdem kletterten sie im Bereich der bayerischen Landeshauptstadt auf Schilderbrücken an Autobahnen, weshalb die Autobahn A9 kurz vor München gesperrt werden musste.