Aktualisiert 04.05.2020 14:02

Winterthur

Polizisten bei Auflösung von Parkhaus-Party attackiert

Am 1. Mai feierten mehrere Personen in einem Parkhaus eine Party. Bei der anschliessenden Kontrolle griffen zwei Personen die Polizisten an.

von Tobias Wedermann

1 / 3 Die Stadtpolizei Winterthur musste am Freitagabend wegen einer Party in einem Parkhaus ausrücken. (Bild: Stadtpolizei Winterthur) Eine Gruppe hatte dort einen Sicherheitsangestellten bedroht. (Bild: Stadtpolizei Winterthur) Vor Ort wurden die Polizisten von einem Paar attackiert und angespuckt. Das Paar wurde festgenommen. (Symbolbild) (Symbolbild: Stadtpolizei Winterthur)

Kurz nach 18.30 Uhr wurde die Stadtpolizei Winterthur am Freitagabend alarmiert, weil mehrere Personen in einem Parkhaus in der Winterthurer Innenstadt einen Sicherheitsangestellten bedrohten. Die ausgerückten Polizisten trafen vor Ort auf eine Gruppe von mehreren Personen. Diese hatten im Parkhaus eine Party gefeiert und Alkohol getrunken, wie die Polizei am Montagnachmittag mitteilt. Auf die Intervention des Sicherheitsangestellten hin, hatten sie diesen bedroht.