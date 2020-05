St. Gallen

Polizisten bei Corona-Kontrolle mit Tod bedroht

Am Samstagabend wurde eine Patrouille der Stadtpolizei St.Gallen von Jugendlichen beschimpft, bedroht und angegriffen. Zwei Personen wurden festgenommen.

Gemäss Mitteilung vom Sonntag ereignete sich der Vorfall am Samstagabend um 22.45 Uhr. (Archivbild)

Gemäss Mitteilung vom Sonntag ereignete sich der Vorfall am Samstagabend um 22.45 Uhr. Eine Patrouille der Stadtpolizei St. Gallen suchte im Rahmen der Durchsetzung der Verordnung zur Bekämpfung des Coronavirus beim Hauptbahnhof das Gespräch mit einer Gruppe von fünf Jugendlichen, welche den Mindestabstand von zwei Metern nicht einhielten.

Die Jugendlichen hätten sich sehr unkooperativ und uneinsichtig verhalten, schreibt die Polizei. Unter anderem hielten sie sich nicht an die Weisungen der Polizei, worauf einer der Jugendlichen durch einen Polizisten etwas zur Seite geführt werden sollte. Dabei wehrte sich der 13-Jährige derart, dass sowohl er wie auch der Polizist zu Boden gingen.

Trotz der Aufforderung Abstand zu halten, beabsichtigte ein 17-Jähriger, den am Boden liegenden Polizisten gegen den Kopf zu treten. Der 17-Jährige konnte im letzten Moment durch einen heraneilenden Sicherheitsmann von dem Tritt gegen den Kopf abgehalten werden. Danach traf die angeforderte Verstärkung ein, worauf zwei involvierte Jugendliche flüchteten. Da die Personalien bereits zu Beginn der Personenkontrolle erhoben wurden, konnten sie kurze Zeit später ausfindig gemacht werden.

Mit dem Tod bedroht

Zwei waren polizeibekannt

Wie kann ein 13-Jähriger einen Polizisten zu Boden bringen? «Da unsere Polizisten sehr verhältnismässig Situationen angehen, kann es passieren, dass ein 13-Jähriger mit einer unerwarteten Handlung den Polizisten konfrontiert», so Kohler. Die beiden Polizisten hätten in erster Linie mit den Jugendlichen das Gespräch gesucht. Als diese uneinsichtig reagiert hätten, hätten die Beamten eine Ordnungsbusse ausstellen wollen. «Ein Tritt in den Kopf kann sehr gefährlich sein. Wir sind froh, dass nichts passiert ist», sagt der Mediensprecher.