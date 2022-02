Au SG/Lustenau (A) - Polizisten beschimpft und verletzt – Busse für 75-Jährigen

Um dieses Zollgebäude in Lustenau (A) musste der 75-Jährige wenden.

Der Lenker wurde nun per Strafbefehl verurteilt.

Ein Rentner beschimpfte an der Grenze zu Österreich einen Polizisten.

Zu Beginn der Pandemie, Ende März 2020, wollte ein heute 75-jähriger Mann aus dem Rheintal mit seinem Auto nach Österreich fahren, um Lebensmittel einzukaufen. Beim Zoll Lustenau (A) wurde der Mann von einem österreichischen Polizisten angehalten. Der Beamte verweigerte dem Rentner die Einreise nach Österreich und wies ihn an, um das Zollgebäude herum zu wenden und zurück in die Schweiz zum Grenzübergang Au SG zu fahren. Der Mann war darüber erzürnt, steht im Strafbefehl der St. Galler Staatsanwaltschaft. Durch die offene Fensterscheibe betitelte der Mann den Polizisten als «blödes A*****loch».

Polizist bleibt mit Latexhandschuh an Türe hängen

Diese Beleidigung wollte der Polizist nicht auf sich sitzen lassen und beabsichtigte, das Auto des Rentners zu stoppen, um dessen Personalien aufzunehmen. Dazu stellte er sich mitten auf die Strasse und wies den Autofahrer an, rechts auf einen Parkplatz zu fahren. Der Rentner wollte dem offenbar nicht Folge leisten: «Er schüttelte jedoch nur den Kopf, liess den Motor aufheulen, gab plötzlich Gas und fuhr auf den Polizisten zu», heisst es im Strafbefehl. Als der Beamte das bemerkte, sprang er zur Seite. Der Autofahrer stoppte darauf seinen Wagen. Durch das nach wie vor geöffnete Fenster forderte der Polizist den Rentner auf, rechts ranzufahren. Dabei griff er an die Fahrertüre. Da gab der Autofahrer erneut Gas. Mit seinen Latexhandschuhen blieb der Polizist am Türholm hängen. Dadurch wurde er einige Meter weit mitgerissen. Der Beamte erlitt deswegen eine Quetschung und trug eine leicht blutunterlaufene Hand davon.