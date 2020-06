Biel

Polizisten bremsen Porsche-Poser aus – ganze Terrasse applaudiert

Ein Autoposer ist mit seinem Imponiergehabe an die Falschen geraten: Zwei patrouillierende Polizisten konnten den Störenfried anhalten. Die Gäste eines Cafés hatten ihre Freude daran.

Autoposer, die mit mit ihren aufgemotzten Karren ihre Runden drehen und dabei unsäglichen Lärm verursachen, haben sich in vielen Schweizer Städten zu einer regelrechten Plage entwickelt.

Die beiden Beamten patroullierten gerade in der Nähe des Bahnhofplatzes, als der getunte Porsche angefahren kam.

Röhrender Auspuff, heulender Motor: Autoposer, die mit mit ihren aufgemotzten Karren ihre Runden drehen und dabei unsäglichen Lärm verursachen, haben sich in vielen Schweizer Städten zu einer regelrechten Plage entwickelt. Ohne gezielte Kontrollen sind die PS-Protzer oftmals schwer zu fassen. Am Sonntagnachmittag jedoch gelang genau dieses Kunststück zwei Polizisten in Biel, wie die Westschweizer Zeitung «Le Matin» berichtet.