1 / 8 Beim Opfer handelt es sich um eine 46-jährige Frau aus der Provinz Verona in Italien. Sie arbeitete als Nanny in St. Gallen. Facebook Der mutmassliche Täter soll an Depressionen gelitten haben. Die Polizei erschoss den 22-jährigen Mann, weil er nicht aufhörte, auf die 46-jährige Frau einzuschlagen. BRK

Darum gehts Zwei Polizisten droht in St. Gallen ein Strafverfahren.

Sie sind für die Schussabgabe bei einem Einsatz im September verantwortlich.

Damals attackierte ein Mann eine Frau und tötete sie durch Schläge.

Die Polizei erschoss den Mann, nachdem er Anweisungen nicht befolgt hatte.

Es war am 2. September dieses Jahres, als ein 22-jähriger Mann am Mittag in eine Wohnung in St. Gallen stürmte und eine 46-jährige Frau mit einer Metallpfanne erschlug. Die Frau starb kurze Zeit nach der Attacke im Spital. Der Täter wurde vor Ort von der Polizei erschossen. Zunächst war nur bekannt, dass eine tote Person aus dem Haus gebracht wurde. Später informierte die St. Galler Staatsanwaltschaft, dass es sich dabei um den mutmasslichen Täter handelte. Er sei durch Schüsse seitens der Polizei gestorben.

In der Zwischenzeit wurde diese Schussabgabe von der zuständigen Anklagekammer untersucht. Involviert sind zwei Polizisten. Es wurde geprüft, ob der Einsatz der Schusswaffe genauer untersucht werden soll. Im veröffentlichten Entscheid heisst es: «Insgesamt ergibt sich damit, dass der Sachverhalt eingehender Abklärung bedarf, weshalb die Ermächtigung zur Durchführung eines Strafverfahrens zu erteilen ist.» Somit droht den beiden Polizisten ein Strafverfahren. Im Entscheid wird ausdrücklich betont, dass diese Ermächtigung zur Eröffnung eines Strafverfahrens keine Vorverurteilung sei. Es gelte die Unschuldsvermutung.

Weiter steht in dem Entscheid: «Polizeibeamte trafen am Mittag des 2. Septembers 2020 in einer Privatwohnung auf einen Angreifer, der auf eine am Boden liegende Person massiv einschlug. Das Opfer befand sich deshalb in einer kritischen Situation. Im Zuge der polizeilichen Intervention setzten die Beamten letztlich ihre Schusswaffe ein, was zum Tode des Angreifers führte.»

Polizei betreut Personal Der Gebrauch der Dienstwaffe ist in der gesamten Schweiz selten. «In den letzten zehn Jahren wurde bei einem einzigen Einsatz durch die Kantonspolizei St. Gallen von der Schusswaffe Gebrauch gemacht, bei welchem eine Person verletzt wurde. Dies war im Oktober 2017 in Flums, wobei ein Mann verletzt wurde», sagte Pascal Häderli, Mediensprecher der Kantonspolizei St. Gallen nach der Tat in St. Gallen. Es werden viele Trainingseinheiten absolviert, bei dem der Gebrauch der Schusswaffe thematisiert wird. Wie man als Mensch auf einen solchen Einsatz reagiert, ist sehr individuell. «Man kann sich intern im Korps darüber austauschen», sagt Häderli. «Eine Schussabgabe ist ein einschneidendes Erlebnis für jeden Polizisten, das zuerst verarbeitet werden muss», sagt Roman Kohler, Sprecher der Stadtpolizei St. Gallen. «Wir bieten intern sofort eine Betreuung durch geschultes Personal an», erklärt Kohler. Zudem werden auch externe Fachpersonen für die psychologische Betreuung beigezogen. «Wir setzen alles daran, dass die Beamten eine umfassende Betreuung erhalten.»

Mann hatte «massivst» auf Frau eingeschlagen

Der 22-jährige Täter wohnte bis rund drei Jahre vor der Tat in der Nähe des Tatortes. Dennoch gehen die Ermittler davon aus, dass sich Täter und Opfer nicht kannten. Nach der Tat wurden beim Mann Anhaltspunkte für psychische Probleme festgestellt. Während der Tat hatten die alarmierten Einsatzkräfte nach ihrem Eintreffen den mutmasslichen Täter aufgefordert, innezuhalten. Er habe nicht reagiert und weiter «massivst» auf die Frau eingeschlagen, schilderte die Staatsanwaltschaft das Geschehen. Darauf hätten zwei Polizisten mehrere Schüsse auf den Mann abgegeben.