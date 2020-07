Yves Rausch

Polizisten durchsuchen Höhlen und Bunker nach dem Flüchtigen

Am Donnerstag setzte die Polizei die grossangelegte Sucheaktion nach Yves Rausch fort.

Die deutsche Polizei hat am Donnerstagmorgen weiter mit einem Grossaufgebot nach dem bewaffneten 31-Jährigen von Oppenau im Schwarzwald (Baden-Württemberg) gesucht. Von dem Mann fehle nach viertägiger Suche jede Spur, teilte die Polizei am Morgen mit.

Wie die « Bild »-Zeitung schreibt, gingen bereits über 270 Hinweise zum möglichen Aufenthaltsort von Rausch bei der Polizei ein. Am Donnerstag dann durchsuchten Beamte Bunkeranlagen, Höhlen und verlassene Gebäude – bislang ohne Erfolg. In der benachbarten Stadt Offenburg wurde zudem eine Person kontrolliert, die dem Flüchtigen geähnelt haben soll.

Manifest stammt nicht vom Flüchtigen

Der vorbestrafte Mann ohne festen Wohnsitz war am Sonntag nach einer Polizeikontrolle in den Wald geflohen. Zuvor hatte er vier Beamte, die ihn in einer Hütte am Waldrand aufgesucht hatten, unvermittelt mit einer Waffe bedroht und ihnen die Dienstwaffen abgenommen. Seither ist der 31-Jährige verschwunden. Die Polizei geht davon aus, dass er sich sehr gut in dem unwegsamen Gelände auskennt.