Payerne VD : Polizisten entdecken Blutspuren auf Brücke und finden Leiche

Am Sonntag fand die Polizei einen leblosen 75-Jährigen im Fluss Broye. Die Staatsanwaltschaft ermittelt.

Auf einer Brücke in Payerne im Kanton Waadt entdeckten Polizisten am frühen Sonntagmorgen Blutspuren. Ein schnell eingeleiteter Einsatz führte die Einsatzkräfte zu einer Leiche, die in der Broye, etwa einen Kilometer entfernt von der Brücke, trieb. Bei dem Toten handelt es sich um einen 75-jährigen Schweizer, der in Payerne wohnhaft war, wie die Kantonspolizei in einer Mitteilung schreibt.