Waldläufer von Oppenau : Polizisten entwaffnet und mit Beil verletzt – Yves R. muss 3 Jahre in Haft

Der heute 32-jährige Yves R. wurde von einem deutschen Gericht verurteilt. Er hatte im Juli 2020 fünf Polizisten entwaffnet und war nachher in den Wald geflüchtet. Er konnte erst nach fünf Tagen gestellt werden.

Im Prozess um seine spektakuläre Flucht mit gestohlenen Polizeiwaffen in Süddeutschland ist der «Waldläufer von Oppenau» zu drei Jahren Haft verurteilt worden.

Yves R. habe sich unter anderem der Geiselnahme schuldig gemacht, urteilte das Landgericht Offenburg am Freitag.

Der heute 32 Jahre alte Angeklagte hatte im Juli 2020 bei der Kontrolle einer von ihm illegal bewohnten Waldhütte im Schwarzwald vier Polizisten entwaffnet und war mit deren Dienstwaffen in den Wald geflohen. Die Polizei suchte mit einem Grossaufgebot nach ihm. Erst fünf Tage später gelang die Festnahme in einem Gebüsch nahe Oppenau. Der mehrfach vorbestrafte R. verletzte dabei einen SEK-Beamten mit einem Beil am Fuss.