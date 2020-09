Mehrere 10’000 Franken erbeutet : Polizisten fassen Goldhaus-Räuber (23) von Solothurn

Im August hatte ein junger Mann einen Juwelier in der Solothurner Altstadt erfolgreich ausgeraubt. Trotz Grossfahndung fehlte vom Langfinger jede Spur. Nun ging er der Polizei ins Netz.

Ein 23-Jähriger überfiel am Freitag, 21. August, das Goldhaus in Solothurn und erbeutete Schmuck und Bargeld im Wert von mehren 10’000 Franken.

Der Überfall am 21. August sorgte für Schlagzeilen. Ein Juwelier in der Solothurner Altstadt wurde Opfer eines Räubers. Kurz nach 17 Uhr hatte ein bärtiger Mann das Goldhaus in Solothurn in einer schwarzen Daunenjacke und Pilotenbrille betreten. Mit einer Schusswaffe bedrohte er das anwesende Personal und verlangte Bargeld und Schmuck. Auf diese Weise, gelang es ihm Schmuck im Wert von mehreren 10’000 Franken zu erbeuten. Diese verstaute er in einem Lederrucksack und trat die Flucht zu Fuss auf. Trotz eingeleiteter Grossfahndung fehlte vom Mann jeder Spur.