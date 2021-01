Ohne Maske und Abstand : Polizisten feiern Party auf Wache und tanzen Macarena

In Frankreich haben mehrere Polizisten eine Party auf einer Polizeiwache gefeiert. Sie tanzten ohne Abstand und Maske Macarena. Sie erwartet nun eine Disziplinarstrafe.

Auf einer Polizeiwache in Frankreich feierten zwei Dutzend Polizisten eine Party.

Mindestens zwei Dutzend Polizisten haben in einer französischen Wache eine Party gefeiert und Macarena getanzt. Nun droht ihnen eine behördeninterne Disziplinarstrafe, wie ein Sprecher der Polizei von Aubervilliers, einem Vorort von Paris, am Donnerstag mitteilte. Auf dem von der Internetseite Loopsider veröffentlichten Video der Feier sind mehrere Personen zu sehen, die in einem vollen Raum eng zusammen tanzen und keine Masken tragen.