Polizeimeldungen Mittelland - Polizisten finden bei Hausdurchsuchung 70 Schiess- und Jagdwaffen

Worb, 24. August: Ein Mann überfiel am Dienstagabend einen Tankstellenshop in Worb.

La Corbaz, 26. August: In einer Villa im Kanton Freiburg brach am Donnerstag ein Feuer aus. Drei Personen wurden aufgrund einer Rauchvergiftung ins Krankenhaus eingeliefert. Die Brandursache ist derzeit noch unbekannt.

Im Auftrag der Staatsanwalt Freiburg vollstreckte die Kantonspolizei in Semsales FR eine Hausdurchsuchung. Dort stiessen die Einsatzkräfte auf ein illegales Waffenarsenal. Rund 70 Waffen wurden entdeckt und beschlagnahmt – mehrere davon sind gemäss dem Schweizer Waffengesetz hierzulande verboten. Beim Besitzer handelt es sich um einen 64-jährigen Jäger und Sportschützen, der in Semsales wohnhaft ist. «Der mutmassliche Täter dieser Widerhandlungen wurde wegen des Verdachts des illegalen Waffenbesitzes und der Aufbewahrung von Waffen ohne die erforderlichen Sicherheitsmassnahmen einvernommen», so Kapo-Sprecher Bernard Vonlanthen. Gegen den Mann wurde eine Strafuntersuchung eröffnet.