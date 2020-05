2019

Polizisten griffen 73-mal zum Taser

Schweizer Polizeien haben im letzten Jahr häufiger Elektroschocker eingesetzt als im Vorjahr. Zudem kam es 2019 15-mal zu einem Schusswaffeneinsatz.

Der Einsatz der Elektroimpulspistole erfolgt laut KKPKS nicht leichtfertig und sei wie jedes Zwangsmittel an das Prinzip der Verhältnismässigkeit gebunden.

In über zwei Dritteln der Fälle standen die Betroffenen unter dem Einfluss von Alkohol und/oder Drogen und in über 45 Prozent der Fälle waren die Personen bewaffnet, wie die Konferenz der kantonalen Polizeikommandanten (KKPKS) am Donnerstag mitteilte.