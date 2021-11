Berlin (D) – Polizisten machen Fitnessübungen an Holocaust-Mahnmal

Das Holocaust-Mahnmal wurde 2005 zur Erinnerung an den Genozid an sechs Millionen Juden und Jüdinnen erbaut.

Berliner Polizisten sollen sich dabei gefilmt haben, wie sie beim Holocaust-Mahnmal in Berlin Liegestützten machten.

Seit 2005 stehen die 2711 verschieden hohen Betonstelen in Berlin Mitte unweit des Brandenburger Tors. Die grauen Betonblöcke wurden im Gedenken an die von Nationalsozialisten ermordeten sechs Millionen Juden erbaut. Es ist verboten, zwischen ihnen hin und her zu springen, umherzurennen, darauf zu rauchen oder Alkohol zu konsumieren. Es soll ein Ort der Ruhe und der Andacht sein.