vor 53min

Mann in kritischem Zustand Polizisten schiessen sieben Mal auf unbewaffneten Afroamerikaner

In Wisconsin haben Polizisten auf einen unbewaffneten Afroamerikaner geschossen. Der Mann befindet sich in kritischem Zustand. Nach heftigen Protesten wurden die am Vorfall beteiligten Polizisten beurlaubt.

Darum gehts In Wisconsin wurden von der Polizei mehrere Schüsse auf einen Afroamerikaner abgefeuert.

Der Mann wurde schwer verletzt und befindet sich in kritischem Zustand.

In der Stadt Kenosha hatte der Vorfall heftige Proteste ausgelöst.

Es wurde eine Ausgangssperre verhängt.

Ein Schwarzer ist im US-Bundesstaat Wisconsin Medienberichten zufolge nach Schüssen schwer verletzt worden, die von einem Polizisten abgefeuert worden sind. Der Afroamerikaner befinde sich in kritischem Zustand.

Der Bürgerrechtsanwalt Ben Crump, der die Familie vertritt, gab den Namen des Mannes mit Jacob Blake an. Er berichtete, sein Mandant habe bei einem «häuslichen Zwischenfall» in der Stadt Kenosha schlichten wollen. Dann hätten die Polizisten ihre Waffen auf ihn gerichtet. Zunächst sei Blake von einer Elektroschockpistole getroffen worden. Als er im Auto nach seinen Kindern habe sehen wollen, hätten die Beamten mehrere Schüsse in seinen Rücken abgegeben. Die drei Söhne hätten dies miterlebt.

Ein Video, das Crump über Twitter verbreitete, zeigt, wie Blake um einen Wagen herumgeht, während ihm zwei Polizisten mit gezogener Waffe folgen. Als er die Wagentür öffnet und einsteigen will, schiesst mindestens einer der Polizisten aus unmittelbarer Nähe auf ihn.

Auf der Aufnahme sind sieben Schüsse zu hören und verzweifelte Rufe wie: «Lasst ihn gehen!» Als Reaktion auf die Handyaufnahmen kam es nach Medienberichten vor dem Polizeirevier zu heftigen Protesten. Im Anschluss wurde eine Ausgangssperre verhängt.

Wisconsins Gouverneur Tony Evers reagierte bei Twitter auf den Vorfall: «Wir sind gegen den übermässigen Einsatz von Gewalt und sofortige Eskalation im Umgang mit schwarzen Bewohnern Wisconsins.» Polizeiangaben zufolge soll das Justizministerium des Bundesstaats den Vorfall untersuchen.

In den USA war es seit Ende Mai vielerorts zu Massenprotesten gegen Rassismus und Polizeigewalt gekommen. Der Auslöser war der Tod des unbewaffneten Afroamerikaners George Floyd nach einem brutalen Polizeieinsatz in der Stadt Minneapolis im Bundesstaat Minnesota.