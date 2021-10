Kundgebung in Bern - Polizisten schlagen auf Corona-Demonstranten ein

Mehrere Hundert Personen demonstrierten am Donnerstag in Bern gegen die Corona-Massnahmen. Die Kundgebung war nicht bewilligt, die Polizei ging mit Gummischrot und Wasserwerfern gegen die Demonstranten und Demonstrantinnen vor. Ein Video zeigt nun, wie ein Mann während der Kundgebung verhaftet wird. Mehrere Polizisten in Vollmontur stehen um den am Boden liegenden Mann herum und schlagen ihn mehrmals.