Polizeigewalt in den USA: Tyre Nichols stirbt nach Einsatz

Polizeigewalt in den USA : Polizisten schlagen auf Schwarzen ein – 29-Jähriger stirbt im Spital

Erneut sorgt in den USA ein Polizeieinsatz für Entsetzen , in dessen Folge ein schwarzer Mann ums Leben gekommen ist. Der 29-jährige Tyre Nichols sei mehrere Minuten lang von den Einsatzkräften zusammengeschlagen worden, sagte einer der Anwälte der Familie, Antonio Romanucci, bei einer Pressekonferenz am Montag (Ortszeit). Nichols war der Polizei zufolge Anfang Januar in der US-Metropole Memphis im US-Bundesstaat Tennessee wegen «rücksichtslosen Fahrens» angehalten worden. Den Angaben nach war es dabei zu «Konfrontationen» gekommen – der Mann starb wenige Tage später im Spital.

Die Polizei erklärte einen Tag nach der Kontrolle, am 8. Januar, in einer Mitteilung, dass es zu einer «Konfrontation» gekommen sei, als die Einsatzkräfte den 29-Jährigen stoppten. Dieser sei schliesslich zu Fuss geflüchtet, dabei sei es dann zu einer weiteren «Konfrontation» gekommen, schrieb die Polizei, ohne konkrete Angaben zu machen. Der Verdächtige habe schliesslich über Kurzatmigkeit geklagt und sei ins Spital gebracht worden. Dort erlag er seinen Verletzungen. Die Polizei entliess mittlerweile fünf an dem Einsatz beteiligte Beamte unter anderem wegen «übermässiger Gewaltanwendung». Das Video des Vorfalls ist bisher noch nicht öffentlich gemacht worden, soll aber in den kommenden Wochen veröffentlicht werden. Unterdessen hat der Anwalt der Familie ein Video auf Twitter veröffentlicht, dass Nichols so zeigen soll, wie er wirklich gewesen war – «ein «talentierter und enthusiastischer Skateboarder, der noch so viele Pläne in seinem Leben hatte».