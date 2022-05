Tiere halten Polizei auf Trab   : Polizisten setzen ausgebüxte Geissen in Coop-Wägeli fest 

An der Erlenstrasse in Emmenbrücke kam es am Freitag zu einem aussergewöhnlichen Polizeieinsatz: Drei ausgebüxte Geissen mussten eingefangen werden.

Darum gehts Am Freitagmorgen mussten in Emmenbrücke drei ausgebüxte Zwerggeissen eingefangen werden.

Zuerst wurden die Tiere beim Kreisel Sonnenplatz gesehen.

Danach besuchten sie die Terrasse eines Restaurants in Emmenbrücke.

Schlussendlich wurden sie an der Erlenstrasse eingefangen.

Dabei kam auch ein etwas ungewöhnliches Gefährt zum Einsatz.

«Ausgebüxte Geissen fanden es scheinbar lustig, sich am frühen Freitagmorgen auf der Erlenstrasse in Emmenbrücke und in den umliegenden Gärten inmitten des Wohnquartiers auszutoben», sagt Anwohner Rolf Willimann auf Anfrage. Als er am Freitag am frühen Morgen aus dem Hause kam, stauten sich wegen der Tiere bereits an die 40 bis 50 Autos auf der Strasse. Diese sind laut Willimann von der Polizei angehalten worden, damit die Tiere wieder eingefangen werden konnten.

Die Leute warteten ruhig in ihren Autos, bevor es weiterging

«Ich war erstaunt, dass die Beteiligten in ihren Autos soviel Geduld aufbrachten, weil die Geissen zu einem Zeitpunkt unterwegs waren, an dem die Leute zur Arbeit fahren», sagt Willimann weiter. Wie er weiter erzählte, waren zwei Tiere eingefangen und der Verkehr wieder freigegeben worden, als plötzlich eine weitere Geiss aus ihrem Versteck in einem Gebüsch auf die Strasse hinausrannte und das Rennen für die Polizisten von vorne losging.

Muttertier wurde gefangen und die Jungen machten sich auf und davon

Urs Wigger, Sprecher der Luzerner Polizei, bestätigte, dass am Freitag gegen 6.00 Uhr gemeldet wurde, dass sich drei Zwerggeissen auf einer Strasse beim Kreisel Sonnenplatz aufhalten würden. Als die Polizei eintraf, waren die Tiere bereits über alle Berge. «Schliesslich konnten die Tiere nach einer weiteren Meldung kurz vor 6.30 Uhr auf der Terrasse eines Restaurants in Emmenbrücke festgestellt werden», so Wigger. Es handelte sich um ein Muttertier und zwei Junge. Wie im richtigen Leben konnte zwar das Muttertier eingefangen werden, die Jungen rannten auf und davon.

Rechnung, dass die Jungen der Mutter folgen, ging nicht so wirklich auf

Als der Halter ausfindig gemacht werden konnte, stellte sich heraus, dass er die drei Zwerggeissen am Vortag einem Bekannten ausgeliehen hatte. Als der Besitzer vor Ort eintraf, versuchten die Anwesenden, mit dem angeleinten Muttertier an die Erlenstrasse zu gehen. Wigger: «Ziel war, dass die Jungen der Mutter folgen würden. Dies gestaltete sich aber schwierig.»

Plötzlich schaltete auch noch das Muttertier auf stur