Überlebenswichtig : Polizisten stehen Kalb nach der Geburt zur Seite und werden gross abgefeiert 

Die Luzerner Polizei hatte einen Einsatz der nicht alltäglichen Art: Während einer Patrouillenfahrt in Ruswil fiel den Polizisten auf einer Weide des Hofs Ziswil eine Kuh auf, die am Kalben war. In Sorge um das neugeborene Kälbchen hielten die Polizisten kurzerhand den Wagen an und kontaktierten den Bauern, dem die Tiere gehören. Bis zu seinem Eintreffen vor Ort blieben die Polizisten bei der Mutterkuh.