Frankfurt am Main Polizisten treten auf Mann ein – auch als dieser schon am Boden liegt

Bei einem Polizeieinsatz in Frankfurt ist es zu Polizeigewalt gekommen. Drei Polizisten wurden vom Dienst suspendiert.

Zwei Videos, die in den sozialen Medien kursieren, zeigen, wie ein Mann in der deutschen Metropole Frankfurt gleich von mehreren Polizisten tätlich angegangen wird. Sie traktieren in mit Fusstritten und schlagen auf ihn ein – auch als er schon am Boden liegt. Die Schläge gehen Richtung Kopf und Rücken, wie auf den Videos zu sehen ist. Der Polizeieinsatz fand in der Nacht vom 15. auf den 16. August statt, wie die deutsche «Hessenschau» schreibt.