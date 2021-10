Zeremonie-Video – «Polizisten treten gegen Staat an – das ist brandgefährlich»

Das Video entstand in Zusammenarbeit mit der ebenfalls massnahmenkritischen Gruppierung «Helvetia Trychler».

Die Gruppierung «Wir für euch» veröffentlichte ein Video, in dem sie sich gegen die Schweizer Corona-Politik ausspricht.

Im Video stehen rund zwei Dutzend Personen mit einheitlichen «Wir für euch»-Hoodies am Ufer des Walensees. Eine Stimme aus dem Off kritisiert die staatlichen Corona-Massnahmen – unterstützt durch Rockmusik im Hintergrund. Bei Fackelschein greift ein Kind nach den Händen zweier uniformierter Männer. Sie zeigen sich in Polizeiuniform und Armee-Tarnanzug.