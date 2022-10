Iran : Polizisten und Milizen verprügeln Studenten und Professoren

In der iranischen Hauptstadt haben die Sicherheitskräfte nach Protesten den Campus einer renommierten Universität abgeriegelt.

An den landesweiten Protesten im Iran beteiligen sich auch Studierende. (1. Oktober 2022)

An einer Elite-Universität in Teheran sollen Professoren von Sicherheitskräften verprügelt worden sein.

In der iranischen Hauptstadt Teheran sind Sicherheitskräfte örtlichen Medienberichten zufolge mit Gewalt gegen Studierende vorgegangen. In der Nacht zu Montag riegelten Polizisten und Milizen den Campus der renommierten Scharif-Universität nach Protesten ab. Auch mehrere Professoren der Elite-Universität sollen nach Angaben des iranischen Nachrichtenportals «Emtedad» verprügelt worden sein.

Seit Beginn der landesweiten Proteste im Iran demonstrierten Studierende an zahlreichen Universitäten gegen die Führung der islamischen Republik und ihren repressiven Kurs. Die Behörden sagten daraufhin in vielen Städten Vorlesungen ab. Auch an der Scharif-Uni wurden alle Vorlesungen ab Montag bis auf weiteres ausgesetzt.