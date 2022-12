Iran: Regierung setzt sexuelle Gewalt gegen Protestbewegung ein

Noch immer befindet sich die 20-Jährige in Haft. Am 26. Januar 2023 soll ein Prozess gegen sie stattfinden.

Am 18. Oktober wurde sie mit zahlreichen Verletzungen in ein Spital gebracht. Laut dem Spitalpersonal deuteten die Verletzungen auf Vergewaltigungen hin.

Am 10. Oktober wurde die 20-jährige Iranerin Armita Abbasi festgenommen. Sie hatte sich in sozialen Medien nicht anonymisiert regimekritisch geäussert.

In mindestens einem Fall bestätigt auch betreuendes Gesundheitspersonal, dass die Verletzungen der Betroffenen auf Vergewaltigung deuten.

Zahlreiche Personen berichten davon, sexuelle Gewalt in Haft im Iran erfahren zu haben.

Protestierende, die im Iran in Haft waren, berichten von sexueller Gewalt, die von den Sicherheitskräften als Druckmittel genutzt werde, um die Opfer zu öffentlichen «Geständnissen» zu zwingen. Betroffen sind laut Berichten sowohl Männer als auch Frauen.

Spitalpersonal wird dazu gedrängt, Vergewaltigungen zu vertuschen

Die 20-jährige Armita Abbasi wurde am 10. Oktober verhaftet und laut einer Recherche von «CNN» danach mehrmals vergewaltigt. Acht Tage nach ihrer Verhaftung sei sie von Sicherheitskräften in ein Spital in Karadsch gebracht worden. Spitalpersonal bestätigte, dass Abbasi zahlreiche Verletzungen aufwies, die auf wiederholte Vergewaltigungen hindeuteten. Die Sicherheitsleute hätten das Gesundheitspersonal unter Druck gesetzt, die von Vergewaltigungen rührenden Verletzungen offiziell auf einen Zeitpunkt vor ihrer Verhaftung zurückzuführen.