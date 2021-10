Virales Tiktok Video : Polizisten wollen sich nicht ausweisen – Video geht auf Tiktok viral

Polizisten stehen im Flur und wollen anscheinend direkt an der Wohnungstüre eine Ordnungsbusse einkassieren. Die Bewohnerin pocht aber darauf, den Ausweis der Beamten zu sehen.

«Wegen einer lumpigen Ordnungsbusse stehen Sie vor der Tür», schreibt der User «anonymousschweiz» dazu. Er hatte kürzlich das vierteilige Video auf Tik t ok hochgeladen. Schon über 160’000 Klicks verzeichnet das Video nach wenigen Stunden. Der User vermutet, dass hier Betrüger, die sich als Polizisten ausgeben, am Werk sind. Obwohl sich die Polizisten doch noch ausweisen, glaubt der User an ein gefälschtes Dokument.