Deutschland : Polizistenmord – Andreas S. hatte tonnenweise Wildfleisch gebunkert

Im Fall der erschossenen Polizisten werden über den mutmasslichen Mörder Andreas S. (38) immer mehr Details bekannt. Er soll seit Jahren einen Grosshandel mit vermutlich aus Wilderei stammendem Fleisch betreiben.

Damals soll der 38-Jährige in einem fremden Revier gejagt und anschliessend den Zeugen fast mit seinem Auto überrollt haben.

Noch immer steht Deutschland wegen des brutalen Mordes an einer Polizistin (24) und ihrem Kollegen (29) bei einer Routinekontrolle unter Schock. Der mutmassliche Wilderer Andreas S. (38) und sein Bekannter Florian V. hatten die Beamten am Montag erschossen, als diese das Auto von S. kontrollieren wollten. Die Gesetzeshüter wurden aus nächster Nähe mit Kopfschüssen getötet – der 29-jährige Oberkommissar wurde von vier Schüssen aus einem einschüssigen Jagdgewehr getroffen, das dafür dreimal nachgeladen werden musste.

Als Motiv vermutet die Polizei, dass die beiden schossen, weil sie der Wilderei überführt worden waren – im Auto lagen mehrere Kadaver erjagter Tiere. Diese Hypothese hat nun neue Nahrung erhalten: Wie der «Spiegel» berichtet, soll Andreas S. seit Jahren einen schwungvollen Handel mit Fleisch aus der Wilderei betrieben haben. Bei einer Durchsuchung von Lagerräumen in Sulzbach, wo S. früher auch eine Bäckerei betrieb, fanden die Behörden mehrere Tonnen tiefgefrorenes und verkaufsbereites Fleisch. Zudem stiessen die Ermittler auch auf eine Kundenkartei. Gemäss den Unterlagen soll S. zwischen September und Januar rund 40’000 Euro Umsatz gemacht haben.

Ermittlungen wegen Insolvenz von Andreas S.’ Bäckerei

Andreas S. scheint mit Geld kein gutes Händchen gehabt zu haben. Wie der «Spiegel» weiter berichtet, sind bei der saarländischen Polizei nebst einer Akte über Wilderei «mehrere Dutzend» Einträge zu ihm zu finden, die die Insolvenz der früher von ihm geführten Bäckerei betreffen. Dabei soll es um versuchten Versicherungsbetrug gehen, etwa durch einen möglicherweise vorsätzlich gelegten Brand. 2021 wurde gegen S. Anklage wegen Insolvenzverschleppung sowie der Veruntreuung von Löhnen in Höhe von rund 100’000 Euro erhoben.

Der Mittäter Florian V. soll mittlerweile gestanden haben, in der Tatnacht mit S. der Jagd nachgegangen zu sein. Er wurde dabei im Stundenlohn bezahlt. V. bestreitet aber, dabei selbst auf Tiere geschossen zu haben, er habe S. nur beim Abtransport des Wildes geholfen. Auch am Mord an den beiden Polizeiangehörigen sei er nicht beteiligt.