Australien : Polizistin (39) und Studentin (24) sterben bei Canyoning-Unfall

In Australien sind zwei Frauen bei einer Ausflugstour in einer Schlucht ums Leben gekommen. Beide seien am Samstagmittag in den Blue Mountains westlich von Sydney in einen Strudel des Wollangambe-Flusses gezogen worden, teilte die Polizei des Bundesstaats New South Wales am Sonntag mit. Erst rund 24 Stunden nach dem Vorfall gelang es Tauchern, die Leichen der 39-jährigen Polizistin und der 24-jährigen Studentin zu bergen.