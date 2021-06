Sperre in Winterthur durchbrochen - Polizistin angefahren und schwer verletzt – Anklage wegen versuchtem Mord

Eine Polizistin wurde dabei lebensgefährlich verletzt, eine weitere Polizistin konnte sich in letzter Sekunde in Sicherheit bringen.

An dieser Stelle in Winterthur-Seen hatte die Polizei eine Strassensperre eingerichtet.

Eine 39-jährige Polizistin wurde im Oktober 2019 bei einem Einsatz in Winterthur angefahren und lebensgefährlich verletzt. Nun wurde der zum Tatzeitpunkt 20-jährige Schweizer aus der Region Winterthur angeklagt, wie die Oberstaatsanwaltschaft Zürich in einer Mitteilung schreibt. Er muss sich wegen versuchten Mordes, Diebstahl und weiterer Delikte vor dem Bezirksgericht Winterthur verantworten.

Ihm wird vorgeworfen, in Neftenbach in eine Garage eingebrochen zu sein und ein Fahrzeug entwendet zu haben. Im Zuge einer Fahndung der Polizei konnte das gestohlene Fahrzeug am Folgetag gesichtet und eine Strassensperre errichtet werden. «Als der gesuchte Mann die Polizei erblickte, hielt er zunächst an und beschleunigte anschliessend, um die Sperre zu durchbrechen», heisst es.

Mehrere Meter durch Luft geschleudert

Eine weitere Polizistin konnte sich beim Vorfall in letzter Sekunde in Sicherheit bringen. Der Mann konnte nach einer Verfolgungsjagd in Hofstetten festgenommen werden. Er befindet sich seither in Haft. Mit dem gestohlenen Fahrzeug soll er auch verschiedene qualifizierte Strassenverkehrsdelikte in mehreren Kantonen begangen haben.