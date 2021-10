Angeklagt wegen Betrug – Polizistin arbeitete insgeheim noch Vollzeit für Finanzfirma

Sie habe grosse Freude an der Polizeiarbeit und wolle ihr bestes geben, versicherte die heute 47-Jährige im September 2017 ihren Vorgesetzen. Im Personalgespräch wurde der Polizistin eine Bewährungsfrist gesetzt, nachdem sie in der Vergangenheit nicht immer vollumfänglich ihren Pflichten nachgekommen sein soll. Dabei verheimlichte sie aber, dass sie schon im August eine zweite Vollzeitstelle bei einer Firma für Immobilien- und Finanzmanagement in Wallisellen im Kanton Zürich angenommen hatte.

Während eines ganzen Jahres bis am 31. August 2018, als die die Frau auf eigene Kündigung aus dem Polizeidienst ausschied, kassierte die Frau doppelt für halbe Arbeit. Diese nebenerwerbliche Tätigkeit, die von der Kantonspolizei nie bewilligt worden wäre, hat für die ehemalige Polizistin jetzt ein gerichtliches Nachspiel. Am Dienstag muss sie sich wegen mehrfachen Betrugs vor dem Basler Strafgericht verantworten. Es gilt die Unschuldsvermutung.

Auch ihrer zweiten Arbeitgeberin verheimlichte die Frau ihre Vollzeitstelle bei der Kantonspolizei, bei der sie seit 2013 angestellt war. Der Finanzfirma sagte sie, dass sie nebenher ein Kosmetikstudio führe und dies gerne weiterhin betreiben wolle. Getäuscht über ihre tatsächliche Verfügbarkeit liessen in der Folge beide Arbeitgeber das Arbeitsverhältnis mit der Beschuldigten weiterbestehen, obwohl ihre Leistung «weder am einen noch am anderen Arbeitsort zufriedenstellend war», wie die Staatsanwaltschaft in ihrer Anklageschrift zum Schluss kommt.