«Tragischer Tod»

Daunte Wright starb nur 25 Kilometer von dem Ort entfernt, an dem der weisse Polizist Derek Chauvin George Floyd das Knie so lange in den Nacken drückte, bis dieser ohnmächtig wurde und später starb. Aktuell läuft die Gerichtsverhandlung gegen Derek Chauvin in Minneapolis. Ihm wird Mord vorgeworfen.