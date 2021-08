Zürich - Polizistin gerammt – 19-Jähriger wegen versuchten Mordes angeklagt

Die damals 38-jährige wurde mehrere Meter mitgeschleift und musste mit schweren Verletzungen am Kopf und an den Beinen ins Spital eingeliefert werden .

Im Februar 2020 hat ein damals 18-Jähriger a uf dem Strichplatz in Zürich- Altstetten eine Polizistin angefahren und lebensbedrohlich verletzt.

Letztes Jahr fuhr ein damals 18-Jähriger eine Polizistin an. Die Frau wurde lebensbedrohlich verletzt.

Ein d a mals 18-Jähriger hat letztes Jahr im Februar a uf dem Strichplatz in Zürich- Altstetten eine Polizistin angefahren und lebensbedrohlich verletzt. Seitd em sitzt der junge Mann in U- Haft. Wie der «Tages-Anzeiger» nun berichtet, muss er sich bald vor dem Zürcher Bezirksgericht verantworten. Ende Juli hat die Staatsanwaltschaft Anklage wegen mehrfachen versuchten Mordes, der Gefährdung des Lebens, der Sachbeschädigung sowie diverser Strassenverkehrsdelikte erhoben.

Eine Polizistin und ein Polizist der Stadtpolizei Zürich, die zivil unterwegs waren, wollten im Februar 2020 auf dem Strichplatz ein Auto und dessen Insassen kontrollieren. Der Lenker kam dieser Anweisung vorerst nach und fuhr in Richtung Kontrollstelle, wie die Stadtpolizei Zürich damals mitteilte.

Plötzlich und völlig unerwartet, fuhr der Fahrer dann mit seinem Fahrzeug einige Meter zurück und beschleunigte mit seinem grauen SUV, um vorwärts aus dem Areal zu flüchten. Dabei fuhr er die Polizistin an. Die damals 38-jährige wurde mehrere Meter mitgeschleift und musste mit schweren Verletzungen am Kopf und an den Beinen ins Spital eingeliefert werden .