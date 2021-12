Notwehr geltend gemacht - «Polizistin hat geschossen, obwohl sie weder angegriffen noch bedroht wurde»

Eine Polizistin hat sich am Dienstag vor dem Zürcher Obergericht verantworten müssen.

Es war ein regnerischer und düsterer Abend im Mai 2016, als eine Kantonspolizistin in Ossingen im Zürcher Weinland dreimal auf einen in seinem Auto sitzenden Mann schoss. Die Polizistin hatte ihn für einen gesuchten Einbrecher gehalten, deswegen sie von einer Anwohnerin alarmiert worden war.

Wie es sich später herausstellte, handelte es sich beim Schussopfer in der Tat um den gesuchten Einbrecher, der inzwischen verurteilt und ausgeschafft worden ist. Der Kosovare wurde von einer Kugel am linken Arm getroffen. Die zweite und die dritte Kugel trafen den Wagen und gingen in die Luft.