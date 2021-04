Mann erschossen : Messerangreifer tötet Polizistin bei Paris – Terrorverdacht

In einer Polizeistation in Frankreich hat ein Mann eine Polizistin mit einem Messer tödlich verletzt. Der Täter, ein Tunesier, wurde von Kollegen des Opfers erschossen. Die Antiterror-Behörde ermittelt.

Ein Mann griff in Rambouillet eine Polizistin mit einem Messer an.

Am Freitag um 14.20 Uhr hat ein Mann im Kommissariat von Rambouillet, einer Kleinstadt rund 50 Kilometer südwestlich von Paris, eine Polizistin im Alter von 45 bis 50 Jahren mit einem Messer attackiert. Die Frau, die gerade das Gebäude betreten hatte, wurde dabei so schwer verletzt, dass sie, trotz Reanimation durch Feuerwehrleute, noch vor Ort ihren Verletzungen erlag. Offenbar war die administrative Mitarbeiterin am Hals verletzt worden.

Immer wieder Angriffe auf Polizisten

Er sei in Gedanken bei der gestorbenen Polizistin und habe grosse Wut, sagte Philippe Benassayam, Abgeordneter aus der Region, im französischen Fernsehen. «Die Polizei ist unter Beschuss. Sie muss wirklich beschützt werden, denn die Angriffe sind konstant, regelmässig und alltäglich.» Die gleichen Schrecken folgten aufeinander, die gleiche unendliche Trauer beim Gedanken an die Angehörigen und Kollegen dieser ermordeten Polizistin, schrieb Rechtsaussen-Politikerin Marine Le Pen auf Twitter. Es seien immer die «gleichen islamistischen Motive».

Immer wieder gibt es in Frankreich Angriffe auf die Polizei. Im Herbst 2019 tötete ein Angestellter im Polizeihauptquartier in Paris vier seiner Kollegen mit einem Messer. Die Ermittler gehen von einem Terrorhintergrund aus. 2017 tötete ein Mann auf der Pariser Nobelstrasse Champs-Élysées einen Beamten und verletzte zwei weitere. Der IS reklamierte die Tat für sich. Frankreichs Mitte-Regierung will mit einem neuen Sicherheitsgesetz mehr Schutz für die Ordnungskräfte im Land bieten.