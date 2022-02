22-Jähriger vor Gericht – «Er hat sie zu spät gesehen» – Polizistin mit gestohlenem BMW angefahren und verletzt

Ein damals 20-jähriger Schweizer hatte in der Nacht auf den 14. Oktober 2019 in einer Garage in Neftenbach ZH einen über hunderttausend Franken teuren BMW gestohlen und fuhr ins Bündnerland. Um Mitternacht beschleunigte er in Untervaz den Wagen so stark, dass das Heck ausbrach. Als er merkte, dass ihm eine Polizeipatrouille folgte, hängte er sie mit Tempo 260 km/h ab. Er fuhr anschliessend in den Kanton Zürich zurück. Am nächsten Tag stahl er von einem Auto die Kontrollschilder und wechselte sie aus.