Polizeimeldungen Mittelland : Polizistin rettet sich mit Sprung vor Kollision mit Auto

Domdidier, 26. Oktober: Ein stillgelegter Geflügelstall ist in der Nacht auf Montag in Brand geraten.

Nur mit einem Sprung von der Strasse konnte sich eine Polizistin der Kapo Bern vor einem Auto in Sicherheit bringen. Wie die Kapo Bern am Dienstag mitteilt, sucht sie derzeit einen Lenker oder eine Lenkerin, die am Freitagabend mit massiv überhöhter Geschwindigkeit in eine Kontrolle fuhr. 116 km/h wurden beim Fahrzeug gemessen – erlaubt gewesen wären deren 50. «Eine Polizistin beabsichtigte, das Auto für eine Kontrolle anzuhalten», so Kapo-Sprecher Christoph Gnägi. Die Person hinter dem Lenkrad habe jedoch die Aufforderung, anzuhalten, ignoriert und die Fahrt fortgesetzt. «Die Polizistin musste sich dabei mit einem Sprung zur Seite in Sicherheit bringen.»