Vom Dienst freigestellt : Polizistin schickt Liebesbriefe an Synagogen-Attentäter

Eine junge Beamtin hat mit dem inhaftierten Halle-Attentäter Briefkontakt aufgenommen. Experten sprechen vom «Bonnie-und-Clyde-Syndrom».

Eine Polizistin aus Sachsen-Anhalt ist wegen ihrer Nähe zu dem inhaftierten Synagogen-Attentäter von Halle freigestellt worden. Wie die «Mitteldeutsche Zeitung» (MZ/Dienstagsausgabe) berichtete, soll die junge Beamtin per Brief romantische Gefühle zum rechtsextremen Attentäter Stephan B. ausgedrückt haben. Zudem soll die Frau Anfang 20 eine Neigung zu rechtsextremen Verschwörungstheorien offenbart haben.

Gegen die Polizistin aus dem Bereich der Polizeiinspektion Dessau-Rosslau läuft laut dem Bericht derzeit eine interne Ermittlung: Diese soll klären, inwiefern die Frau gegen Beamtenrecht verstossen hat. Das Landesinnenministerium in Magdeburg habe sich am Montag nicht zu dem Fall geäussert.

«Bonnie-und-Clyde-Syndrom»

Die Polizistin soll laut der Zeitung selbst den Briefkontakt zu dem 29-jährigen Rechtsextremisten B. gesucht haben. Sicherheitsexperten sähen demnach in dem Fall Ansätze einer seltenen sexuellen Neigung: dem «Bonnie-und-Clyde-Syndrom», in der Medizin als Hybristophilie bezeichnet. Betroffene fühlen sich zu Kriminellen hingezogen, insbesondere zu Gewalttätern und Mördern.

Die Polizistin soll dem Bericht zufolge auch selbst rechtsextreme Ansichten geäussert haben. So habe sie in einem Brief an den Attentäter nahegelegt, dass sie an ein jüdisches Machtmonopol glaube. Die interne Prüfung solle nun klären, ob und inwiefern die Polizistin rechtsextreme Ansichten teilt. Dass der Fall ans Licht kam, soll auf interne Hinweise von aufmerksamen Kollegen zurückgehen.