vor 29min

Im Wald ausgesetzt

Polizistin und Bäuerin mit Herz retten acht Zwergkaninchen

Tierdrama in einem Wald in Neuenkirch LU: Weil Zwergkaninchen ausgesetzt wurden, gab eine benachtbarte Bäuerin alles, um die Tiere zu retten. Mit Hilfe der Veterinärpolizei und der Tierschutzorganisation Netap sind die Kaninchen nun in Sicherheit.

von Daniela Gigor

1 / 3 Drei der insgesamt acht geretteten Zwergkaninchen. Netap Die Zwergkaninchen wurden vermutlich in einem Wald in Neuenkirch ausgesetzt. Netap Die Tiere sind jetzt in Sicherheit. Sie wurden in eine private Häslistation in den Kanton Aargau gebracht. Netap

Darum gehts Am Montag wurden mit viel Glück acht Zwergkaninchen in Neuenkirch gerettet, die vermutlich ausgesetzt wurden.

Eine Bäuerin und eine Veterinärpolizistin haben alles gegeben, lobt die Tierschutzorganisation Netap, die aus dem Kanton Zürich zugezogen wurde.

Die Tiere sind nun sicher untergebracht in einer privaten Häsli-Station im Kanton Aargau.

Weil der Verdacht besteht, dass die Tiere ausgesetzt wurden, ist Anzeige gegen Unbekannt erstattet worden.

Am Montag war eine Velofahrerin in Neuenkirch unterwegs, als sie in einem Wald einige Kaninchen erblickte. «Die Frau wusste sofort, dass mit den Tieren etwas nicht stimmen konnte und darum fragte sie im benachbarten Bauernhof nach, ob dort die Tiere vermisst werden», sagt Esther Geisser, Präsidentin der Tierschutzorganisation Netap . Da dies nicht der Fall gewesen sei, habe sich die Bäuerin um das Schicksal der Zwergkaninchen gekümmert.

Sie habe versucht, die Tiere einzufangen und habe die Polizei informiert. Gemeinsam mit der Veterinärpolizei sei nach weiterer Hilfe gesucht worden. Dabei kam dann die Tierschutzorganisation aus dem Kanton Zürich ins Spiel, die sofort eine Helferin aus der Zentralschweiz aufgeboten habe. Als diese eintraf, hätte die Bäuerin mit Hilfe der Nachbarn bereits einige Zwergkaninchen einfangen können. «Schliesslich gelang es, auch das letzte Tier in Sicherheit zu bringen», sagt Geisser weiter.

Gegen unbekannten Tierbesitzer wurde Anzeige erstattet

Laut Geisser sind die sechs ausgewachsenen Tiere und die beiden etwa fünf Wochen alten Kaninchen nun in einer privaten Häschenstation im Kanton Aargau untergebracht worden, nachdem sie von einem Tierarzt untersucht wurden. Geisser: «Es geht allen Kaninchen den Umständen entsprechend gut. In der Wildnis hätten sie aber nicht überlebt.»