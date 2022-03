Kriessern SG : Polizistin und Polizist mit Schirmständer angegriffen

Ein 42-jähriger Italiener hat am Mittwoch zwei Mitarbeitende der Kantonspolzei St. Gallen verletzt. Die beiden Betroffenen fallen für mehrere Tage aus.

Am Mittwoch, kurz vor 17.30 Uhr, wurde der Notruf über einen verletzten Mann an der Altstätterstrasse in Kriessern informiert. Darauf wurde neben dem Rettungsdienst auch eine Polizeipatrouille der Kantonspolizei St. Gallen zur besagten Stelle aufgeboten. Die Polizei traf zuerst am Ereignisort ein und stiess dort auf einen 42-jährigen Italiener, wie die Kantonspolizei St. Gallen in einem Communiqué am Donnerstag mitteilte.