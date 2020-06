vor 48min

Leipzig (DE)

Polizistin vertickt gestohlene Fahrräder zu Spottpreisen

In Deutschland soll eine Polizistin gestohlene, von der Polizei sichergestellte Velos an Freunde und Bekannte verschachert haben. Über vier Jahre hinweg soll sie so über 1000 Velos verkauft haben.

von Reto Heimann

Darum gehts Eine deutsche Polizistin soll über Jahre hinweg gestohlene Velos zu Spottpreisen verkauft haben.

Die Velos verkaufte sie an Kollegen, Staatsanwälte und Richter.

Gegen die Polizistin läuft eine Untersuchung.

Eigentlich war sie angestellt worden, um die rechtmässigen Besitzer gestohlener Fahrzeuge ausfindig zu machen. Stattdessen soll die deutsche Polizistin der mittlerweile aufgelösten «Zentrale Bearbeitung der Fahrradkriminalität» in Leipzig über Jahre hinweg die sichergestellten Velos zu Spottpreisen an Freunde und Bekannte weitergegeben haben. Das berichtet die «Dresdner Morgenpost».

Die 43-jährige Polizistin, gegen die mittlerweile ein Verfahren läuft, soll die Velos, die keinem Besitzer mehr zugeordnet werden konnten oder für die die Versicherung bereits aufgekommen war, einem gemeinnützigen Verein vermacht haben. Das wäre so weit in Ordnung, würde in diesem gemeinnützigen Verein nicht der Vater der beschuldigten Polizistin sitzen. Über ihn als Strohmann soll die Polizistin dann die Verkäufe abgewickelt haben.

40 Polizisten eingeweiht

Die teils überaus wertvollen Velos verkaufte sie für 50 bis 100 Euro. Ihr Klientel: Andere Polizisten, Staatsanwälte und Richter. Bei einer Hausdurchsuchung der Polizistin hat die Polizei entsprechende Quittungen sichergestellt, die bis ins 2015 zurückreichen.

Ein internes Ermittlungspapier, das der «Dresdner Morgenpost» vorliegt, geht davon aus, dass bis zu 40 Beamte der Polizeidirektion Leipzig in dieses mutmasslich illegale Vorgehen der Polizistin eingeweiht waren. Das Sächsische Staatsministerium des Innern weist auf Twitter jegliche Vorwürfe der Vertuschung zurück-