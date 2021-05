Frauenfeld - Polizistinnen befreien eingeklemmte Ziegen

In Frauenfeld sind am Wochenende mehrere Ziegen aus ihrem Gehege entlaufen.

«Wenn man vor lauter Gwunder die Nase überall reinstreckt, kann es auch mal ungemütlich werden», so die Kantonspolizei Thurgau in einem aktuellen Facebook-Post. Diese Erfahrung mussten am Samstagnachmittag drei Ziegen in Frauenfeld machen. Zusammen mit weiteren Artsgenossen sind sie aus ihrem Gehege ausgebüxt. «Wie das genau passieren konnte, wissen wir nicht», sagt Daniel Meili, Sprecher der Kantonspolizei Thurgau.