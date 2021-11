Beamtinnen vor Gericht : Polizistinnen flüchteten vor Schiesserei, statt Kollegen zu helfen

Bei einer Polizeikontrolle in Nordrhein-Westfalen kam es im Mai 2020 zu einer Schiesserei. Nun hat das Amtsgericht Schwelm zwei Beamtinnen verurteilt.

Ein Jahr Freiheitsstrafe auf Bewährung: So lautet das Urteil des Amtsgerichts Schwelm.

Weil sie ihren Kollegen während eines Schusswechsels nicht geholfen haben sollen, sind zwei Polizistinnen in Nordrhein-Westfalen zu jeweils einem Jahr Freiheitsstrafe auf Bewährung verurteilt worden. Das Amtsgericht Schwelm, das in Hagen tagte, sprach die 32 und 37 Jahre alten Beamtinnen am Dienstag der versuchten gefährlichen Körperverletzung im Amt durch Unterlassen schuldig, wie ein Gerichtssprecher sagte. Sie seien zum Eingreifen verpflichtet gewesen.