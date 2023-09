Lange Saison und viele Gräser: Das war die Pollensaison 2023

Haseln und Erlen haben zudem nicht wie sonst erst im Februar, sondern schon in der ersten Januarhälfte – und in einigen Regionen im Dezember – stärker zu blühen begonnen.

Von Oktober bis Januar sind in der Regel nur wenige Pollen in der Luft und Allergikerinnen und Allergiker können durchatmen, wie MeteoNews berichtet. 2023 haben Haseln und Erlen jedoch schon in der ersten Januarhälfte stärker zu blühen begonnen. In manchen Gebieten konnten die ersten allergenen Pollen bereits Ende 2022 registriert werden, was sehr selten vorkommt.