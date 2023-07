Unterschächen (UR): Polnisches Architekturbüro baut «Schweizer Haus»

Tradition trifft Moderne: Das «Schweizer Haus» des polnischen Architekturbüros BXB Studio ist ein multifunktionales Gebäude mit Gewerbe-, Wohn- und Büroflächen sowie Apartments zur touristischen Vermietung. Das Gebäude, welches 2023 nach drei Jahren Bauzeit fertiggestellt wird, befindet sich im Herzen des Dorfes Unterschächen im Kanton Uri und soll laut dem Architekturbüro an Schweizer Bautraditionen anknüpfen. «Wir glauben, dass ein solcher Ansatz unseren Projekten einen individuellen und innovativen Stil verleiht – unabhängig davon, in welchem Land wir unsere Projekte realisieren», so die Verantwortlichen.