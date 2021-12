Frenkendorf BL – Polo kracht in Urus – das wird teuer

In Frenkendorf kollidierte am Samstag ein Personenwagen mit einem Luxus-SUV. Dabei wurde eine Person verletzt.

Xherdan Shaqiri hat einen. Mit seinem 650 PS starken Lamborghini Urus machte der Nati-Star letztes Jahr Schlagzeilen. Rund 340’000 Franken kostet der schnellste SUV der Welt. Und ein solcher war am Samstag in einen Unfall in Frenkendorf im Kanton Baselland verwickelt. An der Bächliackerstrasse im Gewerbegebiet kollidierte er frontal mit einem wesentlich günstigeren und schwächeren VW Polo. Dabei wurde nach Angaben der Polizei eine Person verletzt und musste von der Sanität ins Spital gebracht werden.