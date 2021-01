Christoph Blocher kritisierte in seiner Rede das blinde Vertrauen in die Behörden während der Pandemie.

Die SVP hat in der Pandemie stets lautstark milde Massnahmen gefordert. Sauer stiess der Partei der Beizen-Lockdown auf. Als der Bundesrat am Mittwoch dazu die Schliessung der Läden des nicht-täglichen Bedarfs ankündigte, tobte die Partei.

Gut möglich ist, dass Alt Bundesrat Christoph Blocher an der Albisgüetli-Tagung der SVP vom Freitagabend gegen die Corona-Massnahmen poltern wird. Erstmals findet die Versammlung online statt und nicht in der Halle des Schützenhauses Albisgüetli. Via Bildschirm sollen sich die Sympathisanten zuprosten.

Kehrtwende Parmelins

«Wir machen dem Virus am meisten Freude, wenn wir uns gegenseitig zerstreiten und nicht an die Regeln halten», sagte er. Auch rief er die Bevölkerung zum Mithelfen auf. «Nur gemeinsam schaffen wir das, als Einheit, als eine Schweiz.»

Kritik an «blindem Vertrauen»

Christoph Blocher kritisierte in seiner Rede das blinde Vertrauen in die Behörden während der Pandemie. «Wer kritisiert, wird als Staatsfeind angeschaut», sagte er. Vertrauen in die Institutionen sei in Ordnung. «Aber nicht blindes Vertrauen in Personen, die in diesen Institutionen regieren.» Demokratie sei die Form des mündigen Bürgers. «Darum müssen wir auch kritisieren, wenn es notwendig ist.»