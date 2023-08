Glacier Clean Up Day: Persgletscher legt Retro-Gegenstände frei

Alter Fotoapparat und Retro-Rivella-Dosen

Die interessantesten Fundstücke, wie beispielsweise ein rostiger Eispickel, eine Lupo, ein Steigfell, diverse Büchsen, Handschuhe sowie die Fotokamera gehen in die Obhut der Engadiner Holzbildhauerin Nora Engels. Die Künstlerin wird die Fundstücke in ihre Kunst einbinden und daraus Holzfiguren erstellen. «Die fertigen Kunstwerke werden zu einem späteren Zeitpunkt verkauft oder versteigert. Der Erlös geht zu 100 Prozent als Spende an das Gletscherpflegeprojekt MortAlive», heisst es in der Medienmitteilung.