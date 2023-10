Pontresina: Jäger tot aufgefunden – schon wieder

In Pontresina GR ist in der Nacht auf Montag ein Jäger tot aufgefunden worden, wie die Kantonspolizei Graubünden in einer Mitteilung schreibt. Der 65-Jährige befand sich seit dem frühen Sonntagmorgen mit seinen zwei Jagdhunden auf der Niederjagd. Als er am Mittag nicht wie abgemacht nach Hause zurückkehrte, alarmierten die Familienangehörigen die Kantonspolizei Graubünden.