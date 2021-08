Buochs NW - Pony springt in Fluss und verschwindet spurlos

In Nidwalden ist ein Pony verschwunden. Laut Kantonspolizei ist das Tier in die Engelberger Aa gesprungen, wo es die Strömung mitriss. Es sei trotz einer Suchaktion nicht wieder aufgetaucht, schreibt die Kantonspolizei in einer Medienmitteilung. Der Vorfall sei am 3. August kurz nach Mittag passiert. Zwei Personen hätten mit ihrem Hund und dem Pony eine Trinkpause eingelegt, auf einer Sandbank im Bereich der Fadenbrücke. Obwohl das Pony an einer Leine gewesen sei, habe es unverhofft einen Sprung in den Fluss gemacht.