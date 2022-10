Anwil BL: Kutscherin verliert Kontrolle, Pony-Gespann landet im Bachbett

In Anwil im Kanton Baselland ist am Dienstag ein scheuendes Pony-Gespann ausser Kontrolle geraten und in einem Bachbett gelandet. Die entsprechende Meldung auf einem Waldweg in Anwil ging am Dienstagnachmittag, um 15.29 Uhr, bei der Einsatzleitzentrale der Polizei Basel-Landschaft ein.