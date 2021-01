Im Sommer 2010 hat sich ein Mann in Wiesendangen ZH ein 50 Quadratmeter grosses Schwimmbecken in den Garten bauen lassen. Rund drei Jahre später v e rlangte e in Nachbar den Abbruch des Pools. Das Becken befinde sich in einer Landwirtschaftszone, in d e r e in generelles Bauverbot herrsch t .