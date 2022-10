«Niemand Geringeres als Charlie Puth»: Pop-Allrounder glänzt mit neuem Soloalbum

Im Vorfeld machte er mit einer Reihe an Single-Releases auf sich Aufmerksam.

US-Musiker und Produzent Charlie Puth veröffentlichte am 7. Oktober sein neues Album «Charlie».

Unsere 20-Minuten-Radio-Hosts Moe und Freezy haben kaum eine ausgelassen und den Musiker in der «Supreme Show» besprochen.

Charlie Puth veröffentlichte am 7. Oktober sein drittes Studioalbum.

Es begann im Januar mit der Single «Light Switch». Im April folgte «That’s Hilarious» und im Juni «Left And Right», eine Kollaboration mit BTS-Star Jung Kook. Da hatte man sich bereits an folgende Worte gewöhnt: «Der nächste Song stammt von niemand Geringerem als Charlie Puth.»

Er beweist sich als Allround-Talent

So ähnlich klingt es inzwischen fast immer, wenn einer unserer «Supreme Show»-Hosts Musik des US-Amerikaners ankündigt. Nicht von ungefähr: Der 30-jährige Puth findet seit seinen frühen Hits mit Meghan Trainor («Marvin Gaye») und Wiz Khalifa («See You Again») vor sieben Jahren regelmässig den Weg in Charts und Radio – hie und da tut er das auch als Produzent für Kollegen wie etwa One-Direction-Star Liam Payne oder CeeLo Green.